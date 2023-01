Lotteria Italia 2022-2023 | ‘chi ha comprato il biglietto vincente’

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – E’ stato centrato a Bologna, presso la tabaccheria ricevitoria di Giuditta Pini, il primo premio delladel valore di 5 milioni di euro. Una vincita che ha sorpreso la titolare dell’esercizio (in via Isabella Andreini 30/F) contattata da Agipronews. “Siamo caduti dalle nuvole – afferma – stiamo facendo le dovute verifiche per capire chi sia il vincitore, perché ne abbiamo venduti tanti”. La tabaccheria si trova nella zona est del capoluogo emiliano, il che fa immaginare che il vincitore sia un cliente del posto, magari un frequentatore abituale dell’esercizio. “Spero il vincitore venga a trovarmi, magari a elargirmi un piccolo riconoscimento per festeggiare insieme – aggiunge scherzando – spero di conoscere il milionario a cui ho fatto fare questa vincita”. “Questa è una tabaccheria fortunata, qui si ...