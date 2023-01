Lorella Cuccarini | ecco cosa pensa di Ilary Blasi e Silvia Toffanin

Liberoquotidiano.it

Al posto di chi In realtà di nessuno, visto che nel primo casoe nel secondo Emanuel Lo hanno chiesto - e ottenuto - un nuovo banco. Non entra invece Aurora, per un problema a un ...Dopo una sola stagioneha lasciato La Vita in Diretta e il suo addio ha fatto molto rumore. La conduttrice infatti prima di andarsene ha pubblicato una lettera al vetriolo su Alberto Matano . Quell'... Lorella Cuccarini, siluro pesante: "Si è tappata la bocca" Lorella Cuccarini, rivelazioni su Maria De Filippi e altre amiche e colleghe come Silvia Toffanin e Ilary Blasi. Ma cosa ha riferito Lorella Cuccarini è stata una delle protagoniste di Amici, oltre c ...Nel titolo non porta il nome della città, ma per tradizione e proposta è il festival riminese per eccellenza. Il Festival di San Gaudenzo oggi taglia il traguardo delle 21 edizioni: dalle 20.45 sul pa ...