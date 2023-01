(Di sabato 7 gennaio 2023) Un evento in vista delle prossime regionali in, ma anche un’occasione per presentare il lavoro di questi primi mesi di governo. È “Mi-Lo: Innovazione, Sviluppo, Tradizione”, la due giorni politica organizzata da FdI a Milano per il 13 e il 14 gennaio, sotto la supervisione del coordinatore cittadino, il deputato Stefano Maullu. L’appuntamento, che si svolgerà all’Auditorium Testori di Palazzo, vedrà la partecipazione dei dirigenti e di numerosi esponenti della delegazione del partito al governo e non è escluso neanche un intervento del premier, Giorgia Meloni. Anche ini sondaggi premiano FdI Alle regionali FdI ha la prospettiva di confermarsi primo partito della, così come del resto indicano i sondaggi. Uno scenario che alcuni organi di stampa leggono con la lente della sfida ...

Secolo d'Italia

... tre eccellenti risultati, al torneo nazionale di Messina e al trofeo della, sono stati ... Boxe, convocazione in Nazionale per GiuseppeDecisiva convocazione in Nazionale per Giuseppe ...... trasparenza e correttezza") non si è mosso solo in, ma è riuscito negli ultimi anni a ... militante di Fratelli d'Italia ed ex socio del deputato meloniano Marco, neo presidente della ... Lombardia, Osnato: «FdI sostiene i settori produttivi. Dopo il voto saremo ancora più determinanti»