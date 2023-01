Lombardia | Majorino a La7 | “Un cittadino su 9 rinuncia a curarsi Giusto che la sanità rimanga regionale ma senza privatizzazione strisciante”

(Di sabato 7 gennaio 2023) “Autonomia differenziata? Io credo che ladebba rimanere a gestione, ma con delle chiarissime regole che evitino una. Lalombarda oggi ti dice: ‘Vuoi essere curato in tempi certi e non aspettare mesi? Paga, rivolgiti al privato’. È un dato pericolosissimo, perché in questi anni è più che raddoppiato il numero dei lombardi che hato a. Secondo i dati di Fontana e non miei, primava aun lombardo su 20, oggi uno su 9“. Così, a In onda (La7), Pierfrancesco, candidato alle elezioni regionali dellaper il centrosinistra e il M5s, si pronuncia sulle deleghe richieste da Attilio Fontana per l’autonomia ...

