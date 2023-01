Lombardia | Bossi | errore no Salvini a Comitato Nord

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il"prende atto che, il Presidente Attilio Fontana, dopo il divieto del segretario federale Matteo, non consentirà di entrare in supporto alla coalizione di centro destra per le ...

Il Fatto Quotidiano

Il fondatore e presidente a vita della Lega, Umberto, si legge in un comunicato, dichiara che è "un errore, un'occasione persa per far valere le istanze dell'Autonomia e le richieste della ...Il fondatore e presidente a vita della Lega, Umberto, si legge sempre nel comunicato, ... si vota il 12 e il 13 febbraio: ecco dove I cittadini sono chiamati alle urne ine nel Lazio. ... Regionali Lombardia, è rottura tra Bossi e Salvini: gli “scissionisti” della Lega a sostegno di… Prima con Fontana, poi con Moratti, poi nuovamente con il governatore uscente perché la “questione politica” è “chiarita”. Alla fine però la conferma della rottura definitiva per il rifiuto di Matteo ...MILANO, 07 GEN - Il Comitato Nord "prende atto che, il Presidente Attilio Fontana, dopo il divieto del segretario federale Matteo Salvini, non consentirà di entrare in supporto alla coalizione di cent ...