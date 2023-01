Lo Spezia accelera per Mirante | sale l’ottimismo | può dire addio al Milan

numero-diez.com

...a un passo dal trasferimento alla Cremonese nonostante si sia inserito nelle ultime ore lo. ... Fiorentina - Bonaventura: sisul rinnovo In attesa di muoversi per completare la mediana (...E Berardi aggiunge: 'Avere un grande eventoi processi. Ho lavorato in America, dove tu ... Salary cap Ok, ma ad esempio allocosa importa Diciamo che si adeguano. Quindi poi bisogna ... Lo Spezia guarda in casa Milan per il nuovo portiere Intanto, dalla recenti parole di Juric su Berisha, si evince come il tecnico abbia pressoché data per assodata la partenza dell’albanese: «Egoisticamente non vorrei se ne andasse, ha dimostrato il suo ...Di Fabio Bernardini Dopo aver definito l’ingaggio di Salvatore Esposito, Macia e Melissano hanno impresso l’accelerata decisiva per il centrocampista Szymon Zurkowski della Fiorentina. Un obiettivo, q ...