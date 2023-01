Lo smartwatch manda in tilt i centralini | chimate d' emergenza a ogni caduta | boom di falsi allarme sulle piste da sci

(Di sabato 7 gennaio 2023) Cadereda sci , si sa, può capitare anche agli sciatori più esperti. E la tecnologia in molti casi può aiutare il malcapitato di turno a lanciare un SOS ma, in questo caso, creare anche ...

... il Servizio prevenzione rischi e Cure della Provincia autonoma di Trento sta osservando quest'anno un aumento considerevole delle chiamate di allerta lanciate in automatico dagli. E ......