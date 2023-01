(Di sabato 7 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Molto bene Camilla, che confeziona una pregevole stop volley di dritto. 30-15 ACE di seconda del fratello di Stefanos. 15-15 Volèe di rovescio vincente della greca. 0-15 Doppio fallo. 1-0 Game. Con un ACEchiude ilgioco del secondo set. 40-30 Non passa la risposta di rovescio di. 30-30 Telefonato stavolta il lob della greca, conche chiude agevolmente la volèe alta. 15-30 Buon lob diche costringe Andrea ad una difficile volèe. 15-15 Servizio vincente dell’azzurro. 0-15 Fuori giri con il dritto. SECONDO SET 6-3SET! Risponde ...

OA Sport

Il Team Italia è composto da Matteo Berrettini, Marco Bortolotti, Lucia Bronzetti, Lorenzo Musetti, Camilla Rosatello, Martina Trevisan e Andrea: il capitano è Vincenzo Santopadre (coach di ...Il Team Italia è composto da Matteo Berrettini, Marco Bortolotti, Lucia Bronzetti, Lorenzo Musetti, Camilla Rosatello, Martina Trevisan e Andrea: il capitano è Vincenzo Santopadre (coach di ... LIVE Vavassori/Rosatello-P.Tsitsipas/Grammatikopoulou 6-3, Italia-Grecia 3-1 United Cup in DIRETTA: primo set dominato dagli azzurri CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Non passa la volèe in contropiede di Grammatikopoulou. 15-30 Doppio fallo Vavassori. 15-15 Si ferma in rete la volèe di Rosatello. 15-0 A segno lo smash ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Fuori misura la risposta di dritto di Grammatikopoulou. 30-30 Vincente stavolta la risposta di dritto di Petros. 30-15 Servizio vincente dell’azzurra. 15-15 ...