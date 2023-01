LIVE Vavassori Rosatello-P Tsitsipas Grammatikopoulou 6-3 4-5 | Italia-Grecia 3-1 United Cup in DIRETTA | gli ellenici servono per chiudere il secondo set

(Di sabato 7 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Game. Gli azzurri provano a rimanere in vita in questoset. Dopo il cambio di campo Petrosservirà peril parziale. 40-30 Scambio rocambolesco vinto dall’, con il passante diche termina in rete. 30-30 Si spegne in rete la volèe di rovescio dell’azzurro. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Stop volley di dritto vincente di. 15-0 ll terzo smash di Andrea è quello buono. 5-3 Game. Scappa via il passante di dritto di, che serve ora per tenere gli azzurri nelset. 40-30 Sotto il nastro ancora una volta la risposta di dritto ...

OA Sport

..., quest'ultimo al debutto nella competizione. Dall'altro torna in campo Valentini Grammatikopoulou, affiancata da Tsitsipas. Non Stefanos, bensì il fratello Petros. SEGUI LA DIRETTA...Il Team Italia è composto da Matteo Berrettini, Marco Bortolotti, Lucia Bronzetti, Lorenzo Musetti, Camilla Rosatello, Martina Trevisan e Andrea: il capitano è Vincenzo Santopadre (coach di ... LIVE Vavassori/Rosatello-P.Tsitsipas/Grammatikopoulou 6-3 2-3, Italia-Grecia 3-1 United Cup in DIRETTA: break ellenico in apertura di secondo set CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Non passa la volèe in contropiede di Grammatikopoulou. 15-30 Doppio fallo Vavassori. 15-15 Si ferma in rete la volèe di Rosatello. 15-0 A segno lo smash ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Fuori misura la risposta di dritto di Grammatikopoulou. 30-30 Vincente stavolta la risposta di dritto di Petros. 30-15 Servizio vincente dell’azzurra. 15-15 ...