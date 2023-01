LIVE Tortona-Virtus Bologna 35-27 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | i piemontesi provano la fuga nel secondo quarto

Leggi su oasport

(Di sabato 7 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37-29 Candi da una parte, Bako dall’altra: si rimane con 8 punti di differenza fra le due squadre. 35-27 Belinelli, tiro in sospensione da due: canestro. 35-25 Filloy, ancora lui, da treeee! 32-25 Belinelli subisce fallo in azione di tiro da tre. Va ai liberi: bottino pieno, 3/3. 32-22 Filloy!inizia ilcon una bomba vincente dell’italo-argentino. COMINCIA IL. Ora una breve pausa. FINISCE IL PRIMO29-22. 29-22 Candi-Mickey un canestro da una parte e un canestro dall’altra. 27-20 Lundberg dalla linea della carità: 2/2. 27-18 Radosevic con l’appoggio a canestro:a ...