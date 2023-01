LIVE Sport Invernali | liveblog 7 gennaio in DIRETTA | doppio secondo posto con Bassino e Wierer!

(Di sabato 7 gennaio 2023) SEGUI LASU OACON UN SOLO CLICK CALENDARIOOGGI Buongiorno e benvenuti allatestuale deglidi oggi, sabato 72023. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica, biathlon, slittino e bob. Ci saranno inoltre il Tour de Ski di sci di fondo (valido per la Coppa del Mondo), gli Europei sprint/allround di speed skating e l’IBU Cup di biathlon. OAvi propone latestuale degli: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 72023, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per ...

OA Sport

SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV TABELLONE SEMIFINALI MONTEPREMI DOVE VEDERLA IN TV CALENDARIO ITALIA RISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI ...Guarda Monza - Intersu DAZN. Attiva ora Le probabili formazioni di Monza - Inter MONZA (3 - 4 ... Infatti il match sarà visibile su SkyUno (canale 201 del satellite), SkyCalcio (... LIVE Bronzetti-Grammatikopoulou 6-2 6-3, Italia-Grecia 3-1 United Cup in DIRETTA: azzurri in finale con gli USA! Orari e programma CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TSITSIPAS DALLE 7.00 11:37 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Bronzetti-Grammatikopoulou. Appuntamento, come detto, ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Fuori misura la risposta di dritto di Grammatikopoulou. 30-30 Vincente stavolta la risposta di dritto di Petros. 30-15 Servizio vincente dell’azzurra. 15-15 ...