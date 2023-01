(Di sabato 7 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.58 39?02 per Bosiek, 39?17 per Smeding, c’è stato il forfait della norvegese Ripsrud,resta in seconda piazza provvisoria sulla prova dei 500 e sarà dunque almeno sesta. 10.56 La polacca Andzelika Wojcik chiude in 38?72 e si porta in testa, ora il confronto tra Ellia Smeding (Regno Unito) e Karolina Bosiek (Polonia). 10.54 Isabelle Van Elst chiude in 39?33 ed è terza nei 500, sesta piazza provvisoria per Lea Scholz in 40?11. 10.53 La giovanissima azzurra (classe 2004) scende dunque sotto i 39? e potrebbe andare a recuperare anche qualche posizione nella classifica generale al termine di questa prova. 10.52 39?27 invece per Samsonsen, ora Van Elst (Belgio)-Scholz (Germania). 10.51vince nettamente il confronto e ...

LIVE Speed skating, Europei 2023 in DIRETTA: Serena Pergher fa segnare il nuovo personale sui 500 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la seconda giornata in tv/streaming – La presentazione degli Europei – Gli italiani oggi in gara Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della ...