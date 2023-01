LIVE – Sci alpino | gigante maschile Adelboden 2023 DIRETTA

(Di sabato 7 gennaio 2023) Latestuale del, valido per la Coppa del Mondo 2022/di sci. Il padrone di casa Marco Odermatt continuerà a regalare spettacolo davanti ai suoi tifosi. Tra gli azzurri occhi puntati su Filippo Della Vite, autore di un bell’inizio di stagione. Appuntamento alle ore 10.30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 10.33 – La prova del norvegese purtroppo ha confermato uno scenario particolarmente desolante. Neve assente ade pista circondata da prati verdi. 10.32 – Il primo crono lo fa registrare ...

OA Sport

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Torna in pista Marta Bassino, che cercherà ... COME VEDERE LA GARA IN TV START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ......durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Apertura alle 14.00 con gli aggiornamenti dalla Coppa del mondo dida Adelboden del nostro inviato ... LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch 2023 in DIRETTA: Stefano Gross da 26° a 5°! 6° Sala, Kristoffersen domina SCI ALPINO - Segui in DIRETTA SCRITTA il gigante femminile sulla Podkoren e il gigante maschile sull'iconica Chuenisbärgli. Mikaela Shiffrin ha l'occasione di e ...Sci alpino: le informazioni per seguire, in diretta TV e streaming, il gigante Adelboden. E' la sedicesima gara della CdM maschile 2022-2023 ...