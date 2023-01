LIVE – Sampdoria-Napoli | Spalletti in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ladelladi Lucianoalla vigilia di, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. Il tecnico di Certaldo a Castel Volturno risponderà ai cronisti presenti a tre giorni dal primo ko in campionato e a poche ore da una delicata trasferta sul campo dei blucerchiati. Appuntamento fissato alle ore 11.30 di sabato 7 gennaio. DOVE SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con lascritta. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH “Cosa abbiamo imparato a Milano? Che avremmo potuto avere 8 punti di vantaggio contro i 5 che abbiamo. Una sconfitta ci può stare, ma non nascondo che ci girano le scatole. Non vogliamo accontentarci ...