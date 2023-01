LIVE Monza-Inter 1-2 | Onana salva il risultato

Corriere dello Sport

All'U Power Stadium, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'U Power Stadium va in scena il match valido per la 17ª giornata di Serie A trae ...Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'U - Power Stadium' di. FORMAZIONI UFFICIALI- INTERMONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, ... Diretta Monza-Inter 1-2: LIVE inizia il secondo tempo Episodio arbitrale che fa discutere sui social nel match tra il Monza di Palladino e l'Inter di Simone Inzaghi. Ecco cosa è successo ...Monza - Inter 1-2 alla fine del primo tempo. Botta e risposta Darmian-Ciurria, Lautaro manda avanti i nerazzurri.