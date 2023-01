LIVE Modena-Civitanova 25-16 | Superlega volley 2023 in DIRETTA | dominio dei Canarini a suon di ace!

Leggi su oasport

(Di sabato 7 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-16 Mani-out di Ngapeth, il primo set è di. 24-16 Yant trova le mani del muro di Sanguinetti. 24-15 Diagonale imprendibile di Yant ad annullare il primo set-point. 24-14 Mani-out di Sala, ci sono 10 set-point per. Rientra la diagonale titolare di. 23-14 Ancora un primo tempo di Anzani. 23-13 Lunga la battuta di Bottolo. 22-13 Mani-out di Gabi Garcia da seconda linea. 22-12 Diagonale profonda di Lagumdzija. Entrano Salsi e Sala, doppio cambio. 21-12 Primo tempo di Anzani. 21-11 Invasione a rete di Anzani. 20-11 Lungo il servizio di Sanguinetti. 20-10 In rete la battuta di Yant. 19-10 Primo punto per Gabi Garcia. 19-9 Aceeeee di Ngapeth! Entrno Sottile su De Cecco, Gabi Garcia su Zaytsev e Bottolo su Nikolov. 18-9 In rete il servizio di ...