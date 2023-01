LIVE Modena-Civitanova 0-0 | Superlega volley 2023 in DIRETTA | tutto prono al PalaPanini!

Leggi su oasport

(Di sabato 7 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.49 Bisognerà capire quali saranno gli animi delle due squadre dopo aver mancato l’accesso in Final Four di Coppa Italia. 17:46 Si tratta del terzo scontro diretto stagionale tra i marchigiani e i Canarini, in entrambe le prime due occasioni, semifinale di Supercoppa Italiana e andata di Campionato, a spuntarla è statacon due sonori 3-0 17.43 Perugia sta dominando in lungo e in largo la stagione, non ha ancora persona una partita e inha un vantaggio enorme sulle inseguitrici: in seconda e in terza posizione troviamo però propriocon 26 punti. 17.40 Ilinizia con il botto, subito uno scontro ai piani alti della classifica tra due formazioni che da anni lottano ai vertici del ...