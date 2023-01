LIVE Juve-Udinese | le formazioni ufficiali | Rugani e Miretti dal 1' | Kean con Di Maria Beto con Success

Tuttosport

TORINO - Sette vittorie consecutive e zero gol subiti, la Juventus di Allegri è tornata a viaggiare a marce alte. I bianconeri hanno ripreso da dove hanno lasciato, vincendo senza concedere, e dopo ...Da una parte, la squadra di Fabio De Sanzo che non vince da otto giornate e viene da due sconfitte consecutive conStabia (1 - 0) e Monopoli (1 - 5). Dall'altro lato, invece, gli uomini di ... Diretta Juventus-Udinese ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali La partita Juventus-Udinese sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della ...17:15 - Formazioni ufficiali: JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria; Kean. All. Allegri ...