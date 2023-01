LIVE – Foggia-Picerno 1-1 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 7 gennaio 2023) Fischio d’inizio alle 17:30 per, match della ventunesima giornata del girone C di. Nella ventunesima giornata si sfidano la sesta e la nona in classifica, entrambe vogliose di guadagnare dei punti per salire le posizioni della zona playoff. Distante due punti, ma 3 posizioni. Chi vincerà allo Stadio Pino Zaccheria? Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale. DOVE SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-1 (7? Garattoni, 39? D’Angelo) 39? – GOL. Schenetti perde palla, la formazione ospite riparte e D’Angelo trova un gol strepitoso a giro da fuori area dritto all’angolino. 32? – Schenetti raccoglie una ...