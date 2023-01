LIVE Fiorentina-Sassuolo 0-0 | subito occasioni in serie

la Repubblica

All'Artemio Franchi, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Artemio Franchi va in scena il match valido per la 17ª giornata di Serie A trae ......U19 1 - 0 (Finale) Frosinone U19 - Torino U19 1 - 3 (Finale) Empoli U19 - Inter U19 1 - 2 (*) Sampdoria U19 - Cesena U19 1 - 1 (*) Udinese U19 - Verona U19 1 - 0 (*) ITALIA SERIE A- ... Diretta Fiorentina - Sassuolo (0-0) Serie A 2022 Di seguito le probabili formazioni della 17^ giornata di Serie A, raccolte grazie ai nostri inviati. FIORENTINA-SASSUOLO - Le formazioni ufficiali FIORENTINA.Terzultima giornata del girone d’andata di Serie A. Sabato 7 gennaio scendono in campo Fiorentina e Sassuolo, match che apre il 17^ turno di campionato. Orario di Fiorentina-Sassuolo e dove vederla in ...