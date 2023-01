LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Al-Rajhi trionfa davanti a Zala; Van Kasteren taglia il traguardo

Leggi su oasport

(Di sabato 7 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.30 CAMION – Vanarriva sulin prima posizione, con 3’42” di vantaggio sul ceco Loprais e 5’44” su Mitchel Van den Brink, terzo. Ancora in attesa di aggiornamenti per il tedesco Baumann, primo al km 196 ma non vi sono aggiornamenti circa il crono e la posizione nei successi rilevamenti (km 244, km 300 e). 13.05 CAMION – Sia al km 244 che al 300 c’è l’olandese Vanin testa con 3’31” di vantaggio sul ceco Loprais e 4’57” sul neerlandese Van den Brink e manca poco all’arrivo sul, in attesa naturalmente del crono del tedesco Baumann. 12.35 CAMION – Baumann resta in testa, ma al rilevamento del km 196 la seconda posizione non è più occupata da Van, bensì dal ...