LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Al-Rajhi trionfa davanti a Zala; Baumann al comando tra i camion

(Di sabato 7 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35resta in testa, ma al rilevamento del km 196 la seconda posizione non è più occupata da Van Kasteren, bensì dal francese Cazeres (+26’55”). 12.03– Al km 140 non era stato rilevato il suo crono e, conseguentemente, la posizione, ma al successivo rilevamento (km 196) il tedescoè nettamente al; 28’00” di vantaggio sull’olandese Van Kasteren (secondo) e 31’38” sul ceco Loprais (terzo). 12.00 AUTO – Ed è il saudita Yazeed Ala conquistare la vittoria nella settimaodierna! Parte finale di gara a dir poco perfetta, e taglia così il traguardo in prima posizione con ben 8’54” di vantaggio sul lituano; sale sul podio il ...

Yazeed Al-Rajhi centra la prima vittoria di tappa alla Dakar 2023 vincendo la settima prova davanti alle Hunter Prodrive private di Vaidotas Zala e Guerlain Chicherit. Al-Attiyah in controllo, mentre ...Ekstroem stava comandando la Tappa 7 della Dakar, ma si è dovuto fermare per aggiustare una sospensione dopo un forte impatto contro una pietra. Ennesima disdetta per Audi Sport.