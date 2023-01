LIVE- Conferenza Spalletti | “Ci girano le scatole! Cambierò qualche elemento | avevo già deciso”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 7 gennaio 2023) Dopo la sconfitta contro l‘Inter, il Napoli si appresta a sfidare in trasferta la Sampdoria, reduce da una bella vittoria in casa del Sassuolo, alle ore 18.00 di domenica 18 gennaio. Sarà una sfida davvero importante per gli azzurri, i ragazzi didovranno riprendere il proprio cammino dopo la disfatta di San Siro: ritornare al successo è la giusta chiave per scacciare via ogni tipo di critica. Proprio il tencico del Napoli, nella consuetastampa, ha presentato la prossima sfida dei partenopei. Di seguito le sue parole: Minuto di silenzio per Vialli e Sinisa: “Con la squadra prima di iniziare l’allenamento abbiamo parlato e pensato a come partecipare al ricordo di Gianluca e Sinisa, per questo faremo un minuti di raccoglimento prima della”. Su Vialli: “È un ricordo personale, nella stagione ...