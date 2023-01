(Di sabato 7 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-TSITSIPAS DALLE 7.00 30-30 Si ferma sul nastro il dritto della greca. 15-30 Doppio fallo, non bisogna distrarsi. 15-15 Perde il controllo del rovescio. 15-0 Rovescio incrociato stupendo messo a segno da Lucia. 1-0 Game. Grazie al suo secondo ACE l’ellenica tiene la battutando ilgioco del secondo set. 40-30 Buona prima della numero 199 WTA. 30-30 Ancora la profondità dei colpi dia fare la differenza. 30-15 Lunga la risposta di dritto della romagnola. 15-15 Risposta aggressiva di rovescio del. 15-0 Servizio vincente della greca. SECONDO SET 6-2 ...

OA Sport

SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV TABELLONE SEMIFINALI MONTEPREMI DOVE ...IL REGOLAMENTO TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTAe ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV TABELLONE SEMIFINALI MONTEPREMI DOVE ...IL REGOLAMENTO TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTAe ... LIVE Bronzetti-Grammatikopoulou 6-2, Italia-Grecia 2-1 United Cup in DIRETTA: l'azzurra conquista il primo parziale Il live e la diretta testuale di Bronzetti-Grammatikopoulou, quarto singolare di Italia-Grecia a Sydney in occasione della United Cup 2023.Il live e la diretta testuale di Bronzetti-Papamichail, quarto singolare di Italia-Grecia a Sydney in occasione della United Cup 2023.