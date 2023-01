LIVE Bronzetti-Grammatikopoulou 6-2 3-2 | Italia-Grecia 2-1 United Cup in DIRETTA | Lucia è in vantaggio di un set ed un break

Leggi su oasport

(Di sabato 7 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-TSITSIPAS DALLE 7.00 2-3 Game. Vola via la risposta di dritto dell’azzurra, che dopo il cambio di campo tornerà a servire per legittimare il. 40-15 Sbaglia lo smash, arrivano due palle game per la numero 199 del mondo. 30-15 ACE numero tre per la tennista di Kikis. 15-15 Peccato. Non passa il dritto diche si era salvata brillantemente sull’ottima prima dell’avversaria. 0-15 Dritto inside in imprendibile messo a segno dall’azzurra. 3-1 Game. E’ lunga la risposta dell’ellenica, e dunqueconferma il. AD-40 Servizio e dritto sulla riga per. 40-40 ...