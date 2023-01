LIVE Bronzetti-Grammatikopoulou 4-1 | Italia-Grecia 2-1 United Cup in DIRETTA | doppio break in apertura dell’azzurra

(Di sabato 7 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-TSITSIPAS DALLE 7.00 1-4 Game. Non passa il drop di, che cede il primo gioco della sua partita. AD-40 Non si scompone la greca, che chiude grazie al secondo smash. 40-40 Lungo il rovescio dell’ellenica. Si va ai vantaggi. 40-30 Nuovo errore, stavolta con il rovescio. Palla game. 30-30 Perde il controllo del dritto. 15-30 Il nastro manda fuori tempo la tennista di Kikis. 15-15 Scappa via il dritto della greca. 15-0 Lungo il rovescio incrociato della romagnola. 4-0 Game. Con estrema facilità l’azzurra tiene la battuta confermando il...

Il live e la diretta testuale di Bronzetti-Grammatikopoulou, quarto singolare di Italia-Grecia in occasione della semifinale di United Cup 2023. Dopo la sconfitta di Matteo Berrettini per mano di ...Il live e la diretta testuale di Bronzetti-Papamichail, quarto singolare di Italia-Grecia a Sydney in occasione della United Cup 2023.