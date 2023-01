LIVE Biathlon | Inseguimento maschile Pokljuka 2023 in DIRETTA | si parte!

(Di sabato 7 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:43 Importante ricordare che oggi non gareggerà Emilien Jacquelin. Il francese ha terminato la sprint di ieri con un deludente 64° posto (soprattutto a causa dei 5 errori al poligono) e non si è dunque qualificato per la pursuit. 14:42 In questo momento le condizioni sono buone. Il vento è lieve e la temperatura è di 1°. 14:41 Da segnalare che gli altri nostri rappresentanti al via saranno Didier Bionaz, 24° allo start a 2’08” dal primo posto, Patrick Braunhofer, 36° a 2’36” e David Zingerle, 54° a 3’06”. 14:39 Per quanto riguarda gli atleti un po’ più arretrati in partenza, il coreano Timofei Lapshin inizierà la gara dalla settima posizione con 1’17’’ di svantaggio su Johannes Boe, il tedesco Roman Rees dall’ottavo posto con 1’18”, il francese Quentin Fillon Maillet dalla nona piazza con 1’21” e il ...

OA Sport

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno tre le azzurre al via: Dorothea ... SEGUI IL... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno tre le azzurre al via: Dorothea ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Pokljuka 2023 in DIRETTA: Wierer splendida seconda! Vince Oeberg, terza Simon. A punti Sanfilippo e Comola CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.45 12:10 La nostra DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile termina qui! Grazie mille a tutti ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 11.30 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della pursuit 12,5 km maschile d ...