LIVE Biathlon | Inseguimento femminile Pokljuka 2023 in DIRETTA | Wierer seconda dopo due poligoni alla caccia di Oeberg

A un poligono dal termine abbiamo in testa sempre la svedese, che non ha mai mollato la prima posizione, al suoun terzetto a 25? composto da, Fialkova e Tandrevold, staccate tra loro di un paio di secondi. Quinta la francese Simon a 41?. 11:49 ERRORE SULL'ULTIMO DI! PECCATO! E.va via con lo zero, sbagliano anche Fialkova e Simon. 11:48 Terzo poligono, il primo in piedi. FORZA DORO! 11:47 GUADAGNANOE FIALKOVA!!! Al km 5.5 la slovacca e l'azzurra si portano ad appena 5? da un E.che sembra in

