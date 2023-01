LIVE Berrettini-Tsitsipas 6-4 6-7 4-6 | Italia-Grecia United Cup 2-1 in DIRETTA | il greco vince un match stellare | non basta una grande prestazione dell’azzurro Ora tutto sulle spalle di Bronzetti

(Di sabato 7 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-PAPAMICHAIL DOPO9:55 La nostra DIRETTTAditermina qui, grazie mille a tutti per averci seguito! Ai lettori di OA Sport un buon proseguimento di giornata e appuntamento all’imminente quarto singolare tra!!!! 9:53 94 a 93 i punti totali vinti a vantaggio, con entrambi che hanno concesso due palle break salvandone una a testa. Equilibrio totale eche si è deciso veramente sui dettagli. 9:51 Diamo un occhio alle statistiche di questo spettacolare: 9 ACES a 7 a favore del ...

OA Sport

SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV TABELLONE SEMIFINALI MONTEPREMI DOVE ...IL REGOLAMENTO TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTAe ...... Marco Bortolotti, Lucia Bronzetti, Lorenzo Musetti, Camilla Rosatello, Martina Trevisan e Andrea Vavassori: il capitano è Vincenzo Santopadre (coach di). COSI' IN TV - United Cup in ... LIVE Berrettini-Tsitsipas 6-4 6-7 4-6, Italia-Grecia United Cup 2-1 in DIRETTA: il greco vince una partita stellare, non basta una grande prestazione dell'azzurro. Ora è tutto sulle spalle di Bronzetti. Il live e la diretta testuale di Berrettini-Tsitsipas, terzo singolare di Italia-Grecia a Sydney in occasione della United Cup 2023.La Polonia è in semifinale della United Cup, ma l’Italia c’è, eccome. Gli azzurri, sconfitti 3-2 nella sfida fra le vincenti dei gironi di… Leggi ...