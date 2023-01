LIVE – Berrettini-Tsitsipas 6-4 1-2 | semifinale United Cup 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ile latestuale di, terzo singolare di Italia-Grecia in occasione delladiCup. Gli azzurri di Vincenzo Santopadre sono stati ripescati come migliori perdenti dopo la sconfitta per 3-2 subita per mano della Polonia nella City Final a Brisbane. La sfida è apertissima tra il romano e l’ellenico. Quest’ultimo si trova avanti per 2-0 negli scontri diretti (1-0 il bilancio sul cemento outdoor). Entrambi, tuttavia, stanno dimostrando una condizione invidiabile nelle loro ultime uscite. Difficile, dunque, stabilire un chiaro favorito. Lo scontro traed il numero quattro del mondo rappresenta l’ago della bilancia di questo delicato penultimo atto. Qualora il capitolino dovesse vincere, ...

Marco Bortolotti, Lucia Bronzetti, Lorenzo Musetti, Camilla Rosatello, Martina Trevisan e Andrea Vavassori: il capitano è Vincenzo Santopadre (coach di). La Polonia è in semifinale della United Cup, ma l'Italia c'è, eccome. Gli azzurri, sconfitti 3-2 nella sfida fra le vincenti dei gironi di…