LIVE Berrettini-Tsitsipas 6-4 1-2 | Italia-Grecia United Cup 2-0 in DIRETTA | si alza il livello a Sidney | secondo set che segue i servizi

Leggi su oasport

(Di sabato 7 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BRONZETTI-PAPAMICHAIL DOPO2-2 Game! Il greco si porta a metà campo nel tentativo di anticipare la risposta ma la palla non passa la rete. 40-0 Solida prima al centro che porta un punto facile per l’azzurro. 30-0 Si ferma sul nastro il passante tentato da. 15-0 Imprendibile il dritto incrociato stretto dell’azzurro in uscita dalo. 1-2 Game! Prima salvatrice per il greco che porta a casa questo turno dio. 40-30 IL PASSANTE DI! Smorzata del greco, contro smorzata, lob e passante a tutto braccio del “Berretto” con il dritto!! 40-15 In corridoio un ...