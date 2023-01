LIVE Berrettini Trevisan-Fritz Pegula | Italia-USA United Cup in DIRETTA | si deciderà tutto nel doppio misto?

Leggi su oasport

(Di sabato 7 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la partita in tv/streaming – La presentazione della sfida Buongiorno e bentrovati alladeldella Finale diCup 2023 trae Stati Uniti. Alla Ken Rosewall Arena di Sydney, un match nel quale si assegnerà l’ultimo punto dell’atto conclusivo di questa competizione che ha dato il via ufficiale alla nuova stagione tennistica. A scendere in campo saranno Matteoe Martinain casae Taylore Jessicaper gli States. Il duo nostrano dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo, dovendosi confrontare con una coppia che ha convinto non poco nel corso ...