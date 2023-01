(Di sabato 7 gennaio 2023) Le due amiche avevano un linguaggio in. L'uomo è risultato avere diversi precedenti tra cui ricettazione, porto d'armi, guida in stato ...

LA NAZIONE

Le due amiche avevano un linguaggio in codice. L'uomo è risultato avere diversi precedenti tra cui ricettazione, porto d'armi, guida in stato ...... Principe Harry: "William mi aggredì gettandomi a terra durante un" Il ruolo di Meghan ... E l'ufficio comunicazione di Kensington Palace non avrebbe fatto granché per difendere la. Un ... Litigio di coppia: la donna lancia sos in codice a una conoscente che avverte la Polizia L'uomo, un 35enne, si è consegnato ai militari dopo essere fuggito dall'abitazione in cui stava scontando i domiciliari.Alcuni Carabinieri sono stati aggrediti a Tor Bella Monaca, quartiere di Roma: il bilancio dei feriti e degli arresti dopo l'aggressione.