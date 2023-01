Litiga con la maestra e le spara | arrestato bambino di 6 anni

(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – Undi 6alla sua, che ora è in gravi condizioni, e viene. E’ successo alla Richneck Elementary School in Newport News, in Virginia, come ha reso noto Steve Drew, capo della polizia locale. “L’individuo è uno studente di 6. E’ sotto custodia della polizia”, ha spiegato Drew. La vittima è un’insegnante di circa 30, colpita all’interno della classe. “Non è stata unatoria accidentale”, ha precisato Drew, come riferisce la Cnn. Secondo la ricostruzione, nel pomeriggio di venerdì ilha preso la pistola e hato dopo una discussione con la. Le condizioni della donna sono migliorate nelle ultime ore. L'articolo proviene ...

Blog Tivvù

Bambino di 6 annila maestra e le spara, le indagini La polizia ha precisato che la sparatoria nella scuola elementare della città costiera di Newport News, 'non è stata un incidente'. Ma ...PoiSilvia dandole della falsa e della bugiarda che inventa le cose per gli applausi del pubblico. Per quanto riguarda Antonella e Luca , i due non sono stati a centro studio e non ... Dana litiga con Giaele, spintona Oriana e fa le valigie: caos al GF Vip Il principe Harry è ormai considerato un traditore dalla Royal Family, e quanto ha scritto nella sua biografia Spare, in uscita martedì ma già disponibile in ...Dana Saber ha litigato con tutti nella casa del GF VIP tanto da decidere di dormire in piscina ma alla fine Daniele ha fatto un gesto inaspettato ...