Lite tra vicini finisce nel sangue Assalta la casa con una ruspa Il proprietario spara e lo uccide

(Di sabato 7 gennaio 2023) L'irruzione nel cortile col mezzo meccanico: quattro auto distrutte e tetto danneggiato . Poi i colpi di fucile. Tra i due in passato c'erano stati altri screzi e proteste per la musica ...

Agenzia ANSA

L'irruzione nel cortile col mezzo meccanico: quattro auto distrutte e tetto danneggiato . Poi i colpi di fucile.i due in passato c'erano stati altri screzi e proteste per la musica ...Evidentemente laavvenuta nella passata stagionei due club, ha creato uno strappo troppo profondo che nemmeno il tempo è riuscito a ricucire. Oggi Solbakken è finalmente un giocatore della ... Lite tra vicini ad Arezzo, un morto L’irruzione nel cortile col mezzo meccanico: quattro auto distrutte e tetto danneggiato . Poi i colpi di fucile. Tra i due in passato c’erano stati altri screzi e proteste per la musica alta ...La lite tra vicini di casa ad Arezzo, sfociata nella morte di uno dei due, è solo l'ultimo caso di una serie di omicidi nati da accesi dissapori di condominio. Il più eclatante è la strage di Erba del ...