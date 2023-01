L' Italtennis batte la Grecia e vola in finale

(Di sabato 7 gennaio 2023)al tappeto per 4-1 einalla «United Cup», nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023 (questa prima edizione mette in palio fino a 500 punti per i ranking ATP e WTA e un montepremi complessivo di 15 milioni di dollari). Alla «Ken Rosewall Arena», nell'Olympic Park Tennis Centre di Sydney, la squadra azzurra, quinta testa di serie, dopo aver superato Brasile e Norvegia e ceduto alla Polonia per poi essere ripescata per una migliore differenza set tra le squadre battute nelle finali cittadine (Perth, Brisbane, Sydney), ha eliminato il team greco, favorito numero 1 del tabellone, che nel suo percorso aveva battuto Bulgaria, Belgio e Croazia. Domenica 8 gennaio (dalle 3 di notte in Italia), gli azzurri si giocheranno il titolo con gli Stati Uniti, che si sono imposti 5-0 sulla ...

Agenzia ANSA

È stato comunque un bel viaggio. Sfuma proprio sul finale il sogno dell'di presentarsi alla finale di Coppa Davis. L'ultima apparizione rimane, dunque, quella ... Infinito Djokovic,Ruud ...Più forte delle assenze, più forte dei pronostici. A 8 anni dall'ultima volta, quando fu la Svizzera di Federer a stopparla, l'tornerà a giocare una semifinale di Coppa Davis. All'esordio nella Final Eight di Malaga, gli azzurri sorprendono gli Stati Uniti per 2 - 1 e sabato si giocheranno l'accesso in finale. Con ... Tennis: United Cup, Italia-Grecia 3-1, Bronzetti conquista finale Grecia al tappeto per 4-1 e Italtennis in finale alla «United Cup», nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023 ...L'Italtennis è in finale alla "United Cup", nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023. Alla "Ken Rosewall Arena" nell'Olympic Park Tennis Centre di Sydney la squadra azzurra h ...