Lipsia | Gvardiol ammette | “Sogno il Liverpool | da piccolo guardavo le partite con mio padre”

Il direttore sportivo delMax Eberl a Sky Sport Deutschland ha avvisato tutte le pretendenti di, stella del Mondiale in Qatar: "Attivando l'opzione per estendere il contratto abbiamo le redini dell'affare in ...ha 20 anni, è titolare in un grande club come ile nella nazionale croata terza al mondo'. Ci sono molti rumors di mercato intorno a lui. 'Penso che alla fine vada al Chelsea'. In ... RB Lipsia, Gvardiol e l'indizio di mercato: "Sogno di giocare nel ... In passato Gvardiol poteva approdare in Italia, il Milan ci aveva pensato: adesso il suo futuro potrebbe essere in Premier League o Liga.Il direttore sportivo del Lipsia Max Eberl a Sky Sport Deutschland ha avvisato tutte le pretendenti di Gvardiol, stella del Mondiale in Qatar: “Attivando l’opzione per estendere il contratto abbiamo l ...