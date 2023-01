Lipsia | braccio di ferro per il rinnovo della stella

Blasting News Italia

Secondo le indiscrezioni odierne Cherubini avrebbe infatti messo gli occhi addosso a Josko Gvardiol , stopper croato classe 2002 in forza al. La Juve potrebbe provare l'assalto per il giovane ...Vanifica entrambe, una trovando ildi Danilo. Si fa infilare sul gol di Kean. Dal 33' st ... Madrid - Celtic 5 - 1 18:45 Shakhtar -0 - 4 21:00 Chelsea - Dinamo Zagabria 2 - 1 21:00 Milan ... Possibile braccio di ferro tra Juve e Inter per Smalling, la Roma teme di perderlo a zero L'annuncio su Instagram, mostrando l'ecografia: "Il 2023 ci regalerà una grande gioia, la cicogna avrà un bel da fare". In ...