L’ipocrisia della sinistra sullo spoils system della destra Il commento di Cangini

Leggi su formiche

(Di sabato 7 gennaio 2023) La morale è la stessa esibita dal Pd in campagna elettorale: lanon deve arrivare al governo perché è antidemocratica. Non perché impreparata, o isolata in Europa, o inaffidabile, ma perché non conforme ai crismidemocrazia. Con tutta evidenza la narrazione non è servita allo scopo, eppure assistiamo oggi a una replica da parte dei giornali più vicini allache menano scandalo per il fatto che, dopo aver vinto legittimamente le elezioni, lastia occupando con propri uomini le posizioni apicaliPubblica amministrazione. Si chiama, è un sistema in vigore da quasi un secolo negli Stati Uniti e fu introdotto in Italia 26 anni fa con la legge Bassanini. In ragione del noto e autarchico ...