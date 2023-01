L' inflazione sulle tasche degli italiani | pasta e pane sono costati 100 euro in più nel 2022

Formiche.net

Al secondo posto i vegetali che, con l'maggiore di questa graduatoria (+11,8%), sono costati mediamente 92 euro in più a famiglia. Medaglia di bronzo per le carni, con una stangata pari a ...Nel 2022 l'è cresciuta fino all'attuale +11,2% , un tasso che dovrebbe iniziare a scendere come nel resto d'Europa, ma che ancora vedrà i prezzi incidere pesantementetasche delle ... Se l'inflazione gioca a calcio. Scrive Pennisi La benzina sopra la soglia dei due euro, il gasolio che veleggia fino a 2,5 euro al litro in autostrada. Il costo al consumatore dei carburanti continua a crescere da quando il governo ha cancellato l ...L'Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati Istat per calcolare l'inflazione media provvisoria. Per pane e pasta l'aumento è stato del 9,1% rispetto al 2021.