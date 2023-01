Liga LIVE | alle 16 15 Villarreal-Real Madrid | poi altre due sfide

Calciomercato.com

Commenta per primo Dopo le due partite del venerdì, con le sconfitte di Elche e Valencia contro Celta Vigo e Cadice, altre tre sfide in programma nella sedicesima giornata di. Alle 16:15 il Villarreal ospita il Real Madrid che proverà a portarsi al primo posto in solitaria mettendo pressione al Barcellona che domenica affronterà al Wanda Metropolitano l'Atletico ...Commenta per primo Dopo le partite infrasettimanali di Coppa del Re e i due anticipi di ieri, continua oggi con tre sfide la 16esima giornata di: alle 16.15 tocca al Real Madrid di Carlo Ancelotti , che vuole la terza vittoria di fila per restare al primo posto a pari del Barcellona, ospite sul difficile campo del Villarreal di Marcelino ,... Liga, LIVE Villarreal-Real Madrid alle 16:15: a seguire altri due match Rayo Vallecano-Betis è una partita della sedicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.La partita Villareal - Real Madrid di sabato 7 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 16° giornata di Liga 2022-2023 ...