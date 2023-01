Liga | il Valencia di Gattuso cade in casa contro il Cadice

Agenzia ANSA

Il Valencia di Rino Gattuso frena bruscamente e, nell'anticipo della 16/a giornata della Liga, viene sconfitto in casa per 1 - 0 dal Cadice. Sul terreno dello stadio Mestalla decide la rete di Alcaraz. Il Valencia non riesce a trovare la scintilla, e contro il Cadice trova la seconda sconfitta consecutiva dalla ripresa della Liga 2022/2023. La formazione di Gennaro Gattuso si dimostra inconcludente. Le formazioni ufficiali del Valencia di Gattuso e del Cadice di Sergio, partita valevole per il 16° turno della Liga spagnola.