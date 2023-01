Libri | ‘Mazara del Vallo | oltre la rete’ | racconto per immagini

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Qui si oscilla tra il desiderio di restare e il bisogno di andare; tra resistenza ed emigrazione, tra stanzialità ed erranza. Per il mazarese c’è sempre di mezzo il mare, con le cui reti, raccoglie bottini di pesca o di bronzi greci. La Mazara che viene raccontata in questo regesto die parole, è la città del sogno e della realtà, splendente sul mare, tra Fata Morgana, Marrobbio, luce mediterranea e salsedine che corrode le mani dei pescatori”. E proprio questo, come scrive Milena Romeo nella sua prefazione, il filo conduttore del libro “Mazara della rete” di Giovanni Franco e Nicola Cristaldi, in distribuzione in questi giorni. (Edizionidine, 85 pagine, 12,50 euro). La copertina è stata disegnata da Franco Donarelli. Il volume contiene anche un’analisi di Gianluca ...