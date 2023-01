“L’hanno appena confermato” Bomba su Sonia Bruganelli | svolta improvvisa nella sua vita

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 7 gennaio 2023) Splendida notizia per. Un grande annuncio sulla sualavorativa è arrivato nelle ultime ore e renderà felici tutti i fan della moglie di Paolo Bonolis. L’opinionista del GF Vip 7 ha infatti raggiunto un traguardo molto suggestivo e ambizioso, data la sua importanza professionale, e dunque è pronta ad immergersi in una nuova e interessante avventura. Era difficile migliorare ancora di più la sua già straordinaria carriera, ma lei è stata adesso in grado di coronare un altro sogno. Sicuramente rilascerà qualche dichiarazione ufficiale più avanti, ma intanto il sito Gossip e Tv ha riportato la notizia suche è praticamente certa. Un annuncio importantissimo, che rappresenta un altro salto di qualità nell’ambito del lavoro. A breve, precisamente ...