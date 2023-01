L' ex modella Polina Kochelenko è stata uccisa? Ecco perché la Procura di Pavia prosegue le indagini

Gazzetta del Sud

E' "confortata" dal fatto che la Procura di Pavia stia proseguendo le indagini per omicidio la famiglia diKochelenko , addestratrice di cani, exe concorrente di reality show, trovata morta annegata in una roggia a Valeggio (Pavia) il 18 aprile del 2021. A riportare il sentimento della ...Kochelenko, la 35enne exdi origini russe morta annegata il 16 aprile del 2021, è stata forse uccisa. Non si sarebbe trattata di una morte accidentale quella avvenuta mentre la donna, ... L'ex modella Polina Kochelenko è stata uccisa Ecco perché la Procura di Pavia prosegue le inda E’ «confortata» dal fatto che la Procura di Pavia stia proseguendo le indagini per omicidio la famiglia di Polina Kochelenko , addestratrice di cani, ex ...É «confortata» dal fatto che La Procura di Pavia stia proseguendo le indagini per omicidio la famiglia di Polina Cochelenko, addestratrice di cani, ex modella e concorrente di reality show, trovata mo ...