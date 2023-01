Leggiamo più facilmente i messaggi WhatsApp che abbiamo eliminato

Leggi su optimagazine

(Di sabato 7 gennaio 2023)permette di chattare con i propri contatti scambiando file di ogni genere, ma avendo sempre la privacy come obiettivo da preservare. Per questo gli sviluppatori stanno continuamente studiando escamotage che possano mantenere al massimo la sicurezza di chi utilizza tale app distica, funzioni che hanno come obiettivo principale sempre la privacy. Sappiamo a tal proposito come ad esempio ci sia la possibilità di cancellare uno inviato, anche se al destinatario apparirà comunque la dicitura “o cancellato”, quindi saprà che qualcosa di scritto dal mittente è stato cancellato. Dritte per leggere con maggiore facilità ichein precedenza Oltre ad esportare chat più ...