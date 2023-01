Lecce-Maleh | Baroni pronto a metterlo titolare

(Di sabato 7 gennaio 2023) Arrivato soltanto qualche giorno fa a, Youssufa prendersi subito una maglia dacontro lo Spezia Arrivato soltanto qualche giorno fa a, Youssufa prendersi subito una maglia dacontro lo Spezia. Marco, allenatore dei pugliesi, potrebbe apportar qualche cambiamento rispetto alla sfida contro la Lazio. Si gioca a distanza di tre giorni ed è giusto fare un po’ di turnover. Il neo acquisto di gennaio, arrivato dalla Fiorentina, vuole subito mettersi in mostra e trovare spazio. Contro lo Spezia occasione importante per lui. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Arrivato soltanto qualche giorno fa a, Youssufè pronto a prendersi subito una maglia da titolare contro lo Spezia Arrivato soltanto qualche giorno fa a, Youssufè pronto a prendersi subito una maglia da titolare ...Il Milan annuncia Vasquez,va al. Scatenata la Sampdoria. Ecco tutti gli acquisti di gennaio in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE SALVATORE ESPOSITO allo SPEZIA (dalla SPAL) ...Arrivato soltanto qualche giorno fa a Lecce, Youssuf Maleh è pronto a prendersi subito una maglia da titolare contro lo Spezia Arrivato soltanto qualche ...Spezia-Lecce è la sfida valida per il diciasettesimo turno di Serie A. Calcio d'inizio domenica 8 al Picco alle ore 15. Gli aquilotti tornano subito in campo sul terreno amico dopo il pareggio contro ...