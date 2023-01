Le pagelle della Tv | ecco i nomi di promossi e bocciati

(Di sabato 7 gennaio 2023) Senza dubbio si può dire che il 2022 televisivo sia stato l'anno di Amadeus. Non solo Sanremo, I Soliti Ignoti, la Lotteria Italia ma anche per gli spettacoli live dell'Arena di Verona e dell'Anno che ...

Rolling Stone Italia

... Francesco Montanari con Giancarlo Giannini e tutto il castserie 'Il Grande Gioco' e Francesca Michielin per il suo 'X Factor' che l'ha vista super protagonista nella finale. Le: 10 ...... socio fondatore di "Su Nuraghe" da sempre in servizio, coadiuvato nella valutazione die ... due figuretradizione: la Befana ad elargire doni tratti dal suo capiente sacco, e la "Catlina"... MasterChef 12, le pagelle della seconda masterclass: Davide Scabin è il Manuel Agnelli della cucina Senza dubbio si può dire che il 2022 televisivo sia stato l’anno di Amadeus. Non solo Sanremo, I Soliti Ignoti, la Lotteria Italia ma anche per gli spettacoli live dell’Arena ...La Roma Primavera perde 2-1 contro la Fiorentina Primavera a causa della doppietta dell'attaccante, classe 2003, Ciro Capasso (3', 90'+4) foto di Luciano Sacchini ACF FIORENTINA vs AS ROMA 2-1 BALDI, ...