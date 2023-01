Le mete da visitare nel 2023 per la CNN | non c’è l’Italia

Lonely Planet

...una tendenza che dovrebbe affermarsi anche quest'anno insieme al " turismo di prossimità " con... mentre il 51% prevede di rimanere in Europa olocalità vicine. Le motivazioni di chi ...Dalla Sagrada Familia a Parc Güell, i luoghi dae da cui lasciarsi incantare sono numerosi. Ecco allora 8imperdibili della città catalana Viaggi per il 2023: quando visitare la mete di Best in Travel