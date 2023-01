Le innovazioni che non ti aspetti presentate al Ces di Las Vegas 

Leggi su agi

(Di sabato 7 gennaio 2023) AGI - "Le persone russano perché le vie respiratorie sono chiuse e questo cuscino cerca di aprirle girando la testa". È uno dei dispositivi premiati nella categoria salute e benessere al Ces 2023, la più grande fiera di elettronica al mondo, palcoscenico dove all'inizio d'ogni anno vengono esposte le invenzioni più innovative del pianeta, in corso in questi giorni a Las Vegas. Un altro riconoscimento è andato al software che utilizza l'intelligenza artificiale per identificare un cane dal naso. Si calcola infatti che solo in Spagna nel 2020 siano stati persi o abbandonati 162.000 cani e 124.000 gatti. Da qui l'esigenza. Ma non è l'unica innovazione per gli animali: c'è Bird Buddy, una mangiatoia intelligente per uccelli che registra ogni volta che uno di loro vi si posa sopra. Inoltre, utilizza l'intelligenza artificiale per riconoscere più di 1.000 specie, motivo per cui i suoi ...